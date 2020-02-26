Дни Молдовы могут быть организованы в рамках «Славянского базара» (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства накануне провел встречу с Константином Московичем, официальным представителем Международного фестиваля «Славянский базар» в Молдове, Глебом Лапицким, директором фестиваля, и Светланой Авдеевой, главой управления международных связей этого конкурса.

В ходе беседы стороны обсудили возможность организации Дней Молдовы в рамках фестиваля «Славянский базар» с участием Национального академического ансамбля народного танца «Жок». Кроме того, президент приветствовал намерение Константина Московича организовать на этом же мероприятии выставку картин журналистки Гутьерры Постолаки, которая несколько лет назад открыла в себе талант живописца. Также на встрече Глеб Лапицкий передал Игорю Додону приглашение посетить фестиваль, который в этом году пройдет с 13 по 21 июля в белорусском Витебске.

Стоит отметить, что мероприятие состоится в 29-й раз. Представители Республики Молдова каждый раз с успехом выступают на этом конкурсе и занимают призовые места.