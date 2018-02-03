Дни информирования Партии социалистов вновь проходят по всей стране (ФОТО)

Председатель формирования Зинаида Гречаный пригласила жителей Молдовы принять участие в Днях политического информирования, которые ПСРМ каждый месяц традиционно проводит по всей стране.

– 3 и 4 февраля депутаты парламента, примары, советники всех уровней, активисты Партии социалистов и ее молодежного крыла – «Молодой гвардии» – выйдут на улицы городов и сел, будут общаться с жителями республики во дворах, на рынках, на площадях, в других общественных местах. К ним можно обратиться с вопросами о ситуации в стране, о том, какие вопросы поднимают сегодня представители ПСРМ в парламенте и местных органах власти, в международных структурах, – рассказала она.

Социалисты также продолжат сбор подписей в поддержку президентской формы правления, так как считают переход к президентской республике очень важным шагом на пути к укреплению государственной власти в Республике Молдова, что позволит проводить единую политику исполнительной и законодательной власти на благо нашей страны и ее граждан.

В эти дни представители ПСРМ распространяют свежий выпуск газеты «Социалисты», в которой отражена деятельность Партии социалистов и ее неформального лидера – президента Республики Молдова Игоря Додона – в начале этого года, а также позиция ПСРМ по важнейшим вопросам сегодняшнего дня, в частности о цене на газ, о наказании виновных в краже миллиарда, о назначении коррумпированных чиновников, о запрете вещания российских программ и депортациях журналистов, об активизации деятельности унионистов, а также о том, может ли Молдова выйти из СНГ.

В газете «Социалисты» можно также получить информацию о том, где и как подписаться в поддержку президентской республики на всей территории Молдовы.