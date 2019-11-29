Дмитрий Кроитор – новый посол Молдовы в Турции (ФОТО, ВИДЕО)

Дмитрий Кроитор – новый посол Молдовы в Турции (ФОТО, ВИДЕО)

Президент подписал Указ о назначении Дмитрия Кроитора Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Турецкой Республике.

Глава государства поздравил его с назначением на этот ответственный пост, пожелал успехов в выполнении дипломатической миссии для углубления и расширения сотрудничества между Молдовой и Турцией, которые в октябре 2018 года подписали Соглашение о стратегическом партнерстве.

Стоит отметить, что Дмитрий Кроитор был башканом Гагаузской автономии в 1999-2002 годах. Игорь Додон выразил уверенность в том, что выдвижение представителя Гагаузии на должность посла окажет содействие укреплению диалога с Анкарой.

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