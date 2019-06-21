Дмитрий Козак прибудет в Молдову в начале следующей недели

Дмитрий Козак прибудет в Молдову в начале следующей недели

Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Игорь Додон, который сегодня пообщался с вице-премьером РФ, а также с главой Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в Минске. 

– В завершение встречи договорились о том, что в начале следующей недели в Кишинев с рабочим визитом прибудет вице-премьер Дмитрий Козак. Он проведет переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений, – отметил президент. 

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