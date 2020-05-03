Для желающих поступить в вузы РФ по квотам проведут онлайн-тестирование

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Отборочное тестирование кандидатов на обучение в российских вузах по квотам в этом году пройдёт в дистанционном формате. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в РМ.

Принять участие в экзамене смогут абитуриенты, желающие поступить на обучение по программам «бакалавриат» и «специалитет», которые получили приглашение в личном кабинете на портале future-in-russia.com. Для прохождения тестирования необходимы компьютер, подключение к интернету и видеокамера, передаёт novostipmr.com.

– Тестирование для всех кандидатов, независимо от вуза, в который поступает студент, будут проводить ведущие российские вузы: Финансовый университет и МФТИ в период с 12 по 21 мая 2020 года, – отмечается в сообщении.

Все кандидаты получат необходимые инструкции на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Ознакомиться с регламентом проведения тестирования по датам и предметам можно на сайте представительства Россотрудничества.

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