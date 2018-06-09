Для желающих посетить Фестиваль клубники и мёда будет организован транспорт

Кишинёвцы, которые захотят посетить грандиозный Фестиваль клубники и мёда в Садова, организованный под эгидой президента Молдовы, смогут воспользоваться специально отведённым для этой цели транспортом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мунсоветник от Партии социалистов Никита Цуркан.

Так, комфортабельные микроавтобусы будут курсировать, начиная с 09:00, в течение всего дня с интервалом примерно 2 часа. Точки отправки будут организованы во всех столичных районах у секторальных офисов ПСРМ (на Буюканах, Ботанике, Рышкановке, Чеканах и в Центре). Этот же транспорт будет ходить обратно в Кишинёв несколько раз в течение дня и в конце мероприятия.

Напомним, что Фестиваль клубники и мёда пройдёт завтра, 10 июня, в Садова. По словам Игоря Додона, всех гостей ждет настоящий клубничный рай – дегустация различных сортов клубники, варенья, клубничных ликеров и яркая музыкальная программа. В праздничном концерте, помимо известных молдавских исполнителей: Натальи Гордиенко, группы, «AKORD», «THARMIS», «DoReDos» и других, примет участие известный российский певец, хороший друг президента Филипп Киркоров.