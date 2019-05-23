Для учащихся выпускных классов учебный год закончится раньше

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Согласно учебному плану на 2018-2019 учебный год, для учащихся выпускных классов (9-е и 12-е классы) занятия завершатся до 24 мая.

24 мая завершается национальное тестирование в начальных классах, которое началось 14 мая, пишет radiochisinau.md со ссылкой на ipn.md. Для учащихся с 1-го по 8-й классы и с 10-го по 11-е классы устанавливаются летние каникулы с 1 июня по 31 августа (92 дня).

Для учеников 9-го класса выпускные экзамены пройдут с 3 по 14 июня, а БАК для учащихся 12-го класса – с 4 по 21 июня.