Для выборов генпримара Кишинева отпечатают более 600 тысяч бюллетеней

Для выборов генпримара Кишинева отпечатают более 600 тысяч бюллетеней

Избирательный совет Муниципального избирательного округа установил, что для выборов от 20 мая текущего года будут напечатаны 633 тысячи 554 бюллетеня, из которых 408 тысяч 80 – на молдавском языке и еще 226 тысяч 467 – на русском. 

Наибольшее количество бюллетеней будут направлены в сектор Ботаника – 133588. Следом Рышкановка – 118389, Чеканы – 95212, Буюканы – 92149, Центр – 71916. Оставшиеся бюллетени будут распределены среди пригородов Кишинева, причем наибольшее их количество получат Дурлешты, 18804, а наименьшее – Гояны (248).

Напомним, что должность примара Кишинева стала вакантной после того, как в феврале 2018 года Дорин Киртоакэ подал в отставку. В выборах примут участие 11 кандидатов. Это:

  1. Василе Костюк, партия “Демократия дома”;
  2. Андрей Нэстасе, платформа “Достоинство и правда”;
  3. Александр Рошко, партия “Наш дом – Молдова”;
  4. Валерий Мунтяну, Либеральная партия;
  5. Ион Чебан, Партия социалистов;
  6. Виктор Стратилэ, Экологическая партия зеленых;
  7. Александра Кан, Национал-либеральная партия;
  8. Максим Браилэ, Народная партия;
  9. Сильвия Раду, официально – независимый кандидат, однако активно поддерживаемая ДПМ;
  10. Александру Мыцу, Русско-славянская партия;
  11. Константин Кодряну, Партия национального единства.

 

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