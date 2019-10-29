Для второго тура выборов отпечатают почти 1,7 млн бюллетеней

Для второго тура выборов отпечатают почти 1,7 млн бюллетеней

Центральная избирательная комиссия начала печать бюллетеней для второго тура всеобщих местных выборов, которые пройдут в это воскресенье. Всего будут напечатаны 1 696 644 бюллетеней, из которых 1 289 076 – на молдавском языке, и 407 568 – на русском. 

Для голосования за генерального примара муниципия Кишинев напечатают 635 921 бюллетеней (411 979 – на молдавском языке, и 223 942 – на русском). Они будут напечатаны на матовой бумаге фиолетового цвета, длиной 120 мм и шириной 140 мм. 

Для выборов примаров в 383 населенных пунктах по всей стране напечатают 1 060 723 бюллетеней (877 097 – на молдавском языке, и 183 626 – на русском). Они будут розового цвета, тех же параметров: 120 на 140. 

Стоимость одного бюллетеня составит 11 банов. Общая стоимость тиража бюллетеней оценивается в 188 327 леев. 

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