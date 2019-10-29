Для второго тура выборов отпечатают почти 1,7 млн бюллетеней

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Центральная избирательная комиссия начала печать бюллетеней для второго тура всеобщих местных выборов, которые пройдут в это воскресенье. Всего будут напечатаны 1 696 644 бюллетеней, из которых 1 289 076 – на молдавском языке, и 407 568 – на русском.

Для голосования за генерального примара муниципия Кишинев напечатают 635 921 бюллетеней (411 979 – на молдавском языке, и 223 942 – на русском). Они будут напечатаны на матовой бумаге фиолетового цвета, длиной 120 мм и шириной 140 мм.

Для выборов примаров в 383 населенных пунктах по всей стране напечатают 1 060 723 бюллетеней (877 097 – на молдавском языке, и 183 626 – на русском). Они будут розового цвета, тех же параметров: 120 на 140.

Стоимость одного бюллетеня составит 11 банов. Общая стоимость тиража бюллетеней оценивается в 188 327 леев.