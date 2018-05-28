Для второго тура выборов генпримара Кишинева отпечатают почти 635 тысяч бюллетеней

Для второго тура выборов генпримара Кишинева отпечатают почти 635 тысяч бюллетеней

29 мая ЦИК даст старт изготовлению матрицы, используемой для печати бюллетеней для второго тура выборов генерального примара муниципия Кишинев. 

Всего для второго тура выборов, который, напомним, пройдет 3 июня, будет отпечатано 634.547 бюллетеней.  408.080 из них – на молдавском языке и 226.467 – на русском. Длина бюллетеня составит 124 мм, а ширина – 140 мм.

Напомним, что за должность генерального примара поборются кандидат Партии социалистов Ион Чебан, который с отрывом в 9% занял первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе.

 

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