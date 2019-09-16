Для всеобщих местных выборов откроют почти 2000 избирательных участков

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1969 участков откроют для всеобщих местных выборов, намеченных на 20 октября. Об этом сообщает ЦИК.

Больше всего участков будет открыто в муниципии Кишинев – 307. На втором месте по числу участков Оргеев (83). Следом Унгены (78) и Сорока (74). Меньше всего участков откроют в Дубоссарах (14) и в Бессарабке (15).

В то же время, учитывая тот факт, что 20 октября также пройдут парламентские выборы по одномандатным округам, по округу №17 (Ниспорены) проголосовать за депутата можно будет на 50 открытых участках, а в Кишиневе, по округу №33, будут работать 27 участков. Еще 25 участков откроются по округу №28 (Приднестровье), а 85 – за пределами страны, по округу №50.

До 24 сентября должны быть созданы электоральные бюро избирательных участков.