Для всеобщих местных выборов откроют почти 2000 избирательных участков

Для всеобщих местных выборов откроют почти 2000 избирательных участков

1969 участков откроют для всеобщих местных выборов, намеченных на 20 октября. Об этом сообщает ЦИК. 

Больше всего участков будет открыто в муниципии Кишинев – 307. На втором месте по числу участков Оргеев (83). Следом Унгены (78) и Сорока (74). Меньше всего участков откроют в Дубоссарах (14) и в Бессарабке (15).

В то же время, учитывая тот факт, что 20 октября также пройдут парламентские выборы по одномандатным округам, по округу №17 (Ниспорены) проголосовать за депутата можно будет на 50 открытых участках, а в Кишиневе, по округу №33, будут работать 27 участков. Еще 25 участков откроются по округу №28 (Приднестровье), а 85 – за пределами страны, по округу №50.

До 24 сентября должны быть созданы электоральные бюро избирательных участков.

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