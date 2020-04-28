На Рышкановке разблокировали часть улицы Рэдэуцану для проезда транспорта (ФОТО)

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По многочисленным просьбам местных жителей был разблокирован проезд по улице Академичиан Серджиу Рэдэуцану в секторе Рышкановка. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан.

– В течение многих лет часть этой улицы была заблокирована. Жители много раз просили местную администрацию открыть проезд, но их не слышали. Сегодня мы исправили это, а улица сможет использоваться в интересах граждан – для объезда перегруженных участков дороги, таких как Каля Орхеюлуй и Милеску-Спэтару, – написал генпримар.

По словам Чебана, на этой неделе разблокированный участок отремонтируют.

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