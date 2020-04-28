На Рышкановке разблокировали часть улицы Рэдэуцану для проезда транспорта (ФОТО)

На Рышкановке разблокировали часть улицы Рэдэуцану для проезда транспорта (ФОТО)

По многочисленным просьбам местных жителей был разблокирован проезд по улице Академичиан Серджиу Рэдэуцану в секторе Рышкановка. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан.

– В течение многих лет часть этой улицы была заблокирована. Жители много раз просили местную администрацию открыть проезд, но их не слышали. Сегодня мы исправили это, а улица сможет использоваться в интересах граждан – для объезда перегруженных участков дороги, таких как Каля Орхеюлуй и Милеску-Спэтару, – написал генпримар.

По словам Чебана, на этой неделе разблокированный участок отремонтируют.

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