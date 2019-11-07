Для удобства граждан: на Ботанике ведутся работы по благоустройству парковок (ФОТО)

Для удобства граждан: на Ботанике ведутся работы по благоустройству парковок (ФОТО)

В столице ведутся работы по благоустройству парковок в периметре жилых домов, расположенных по адресам Брынкушь, 146, 146А, 148, Белград, 17, 19/1А, 19/1Б, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 23. Завершить проект планируется до конца ноября.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

– По завершении работ почти весь квартал будет оснащён бесплатными местами для парковок автомобилей. Претурой сектора на проведение данных работ было выделено 600 тыс. леев, – уточнил вице-претор.

Ранее на данных участках провели работы по капитальному ремонту внутридворовых дорог, а также установили workout-площадку на Брынкушь, 146.

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