Для сотрудников полиции пройдут тренинги по антикоррупционной деятельности (ФОТО)

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В течение двух месяцев полицейские со всей страны посетят антикоррупционные тренинги, организованные сотрудниками ГИП и НАЦ.

Информационная кампания под лозунгом “Честные полицейские – защищённые граждане” направлена ​​на предотвращение случаев коррупции и злоупотреблений в рядах полиции. В рамках программы сотрудники полиции будут более активно общаться с гражданами, разъяснять права и убеждать их не совершать нарушений.

Первый тренинг для полицейских состоится сегодня в Окнице. Также инструктажи будут проводиться в следующих районах: Единцы, Дрокия, Сороки, Бельцы, Сынжерей, Хынчешты, Кагул, Комрат, Штефан-Водэ, а также в муниципии Кишинёв.