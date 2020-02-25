Для предприятий, управляющих активами государства, разработают показатели эффективности

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Агентство госсобственности поручило директорам компаний, управляющих государственными активами, разработать инструменты для оценки эффективности этих предприятий.

На сегодняшнем заседании, в котором приняли участие директора госпредприятий, генеральный директор Агентства публичной собственности Геннадий Цепордей попросил руководителей разработать показатели, необходимые для повышения эффективности управления государственными активами. По его словам, в этот перечень должны входить данные о полученной прибыли и зарегистрированных затратах, а также данные, касающиеся развития потенциала команды, пишет moldpres.md.

Показатели оценки эффективности будут представлены Агентству госсобственности в течение 10 дней до 10 марта. Также ежеквартально будут публиковаться отчёты об оценке деятельности государственных предприятий.