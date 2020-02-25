Для предприятий, управляющих активами государства, разработают показатели эффективности

Для предприятий, управляющих активами государства, разработают показатели эффективности

Агентство госсобственности поручило директорам компаний, управляющих государственными активами, разработать инструменты для оценки эффективности этих предприятий.

На сегодняшнем заседании, в котором приняли участие директора госпредприятий, генеральный директор Агентства публичной собственности Геннадий Цепордей попросил руководителей разработать показатели, необходимые для повышения эффективности управления государственными активами. По его словам, в этот перечень должны входить данные о полученной прибыли и зарегистрированных затратах, а также данные, касающиеся развития потенциала команды, пишет moldpres.md.

Показатели оценки эффективности будут представлены Агентству госсобственности в течение 10 дней до 10 марта. Также ежеквартально будут публиковаться отчёты об оценке деятельности государственных предприятий.

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