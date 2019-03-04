Для православных христиан началась Масленица

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У православных христиан с сегодняшнего дня, 4 марта, за неделю до Пасхального поста, начинается Масленица, в течение которой не употребляется мясо, а только молочные продукты и яйца.

Священник столичной церкви Святого Пантелеймона Еуджен Оников рассказал, что христиане должны начинать пост постепенно, а в мясное воскресенье, 3 марта, можно есть мясо и рыбу. На этой неделе, до понедельника, 11 марта, можно употреблять в пищу только молочные продукты и яйца, пишет ipn.md. Великий пост является самым долгим и самым строгим в году, который предвещает величайшее событие христианства – Воскресение Христа.

Священник добавил, что наступающая неделя, первая в посту – это неделя особого покаяния, как и последняя неделя Великого поста. Каждый день недели будут проходить богослужения, характерные для Великого поста, как утром, так и вечером. Утром будут проходить утрени. Вечером, с понедельника по четверг, совершается канон Святого Андрея Критяна. В среду также проводится Литургия Преждеосвященных Даров, и впервые в этом посту будет совершено Святое Причастие. В пятницу так же будет совершена Литургия Преждеосвященных Даров.

Во время Великого поста нельзя совершать венчания, крестить детей и освещать дома. Разрешается есть рыбу 7 апреля, на Благовещение, в Вербное воскресенье, 21 апреля. Напомним, что Пасха в этом году будет отмечаться 28 апреля.