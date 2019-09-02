Для “полного счастья” нам не хватает только евророкурора, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

У нас уже был так называемый “евроминистр” экономики – Стефан Бриде (18.02.15-20.01.16). Гражданин Франции, директор представительства “Ernst&Young” в Молдове, сотрудник “Grant Thornton”. Под его чутким присмотром в 2015 году украли 5.4 млрд леев в пользу банков Шора!

У нас был и “еврогубернатор” Нацбанка – гражданин Франции и Румынии Серджиу Чокля. Он 7 лет руководил московским представительством французского банка “PARIBAS”! Сей товарищ распродал важнейшие банки страны – “Victoriabank”, “Moldova Agroindbank” – в пользу румынского банка “Transilvania” и ЕБРР (BERD). Продал он их в пять раз дешевле реальной стоимости!