Для перечисления 2% нужно подать 2 декларации о подоходном налоге

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Каждый год до 30 апреля налогоплательщики могут направлять 2% от подоходного налога неправительственным или религиозным организациям одновременно с подачей декларации о подоходном налоге. Данное перечисление будет осуществляться путём заполнения двух деклараций о подоходном налоге.

В 2019 году физические лица, выплачивающие налоги, должны представить в Государственную налоговую службу две декларации о подоходном налоге пишет ipn.md. Речь идёт о декларации физического лица о подоходном налоге на доходы, полученные в период с 1 января 2018 года по 30 сентября 2018 года (форма CET15). Также речь идёт о декларации физического лица о подоходном налоге на доходы, полученные с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года (форма CET18).

Таким образом, и налогоплательщики, которые хотят направлять 2% неправительственным организациям, должны будут указать налоговый кодекс организации, которую они хотят поддержать (13 цифр) в обоих формах-заявлениях.

Формы CET15 и CET18 могут быть получены в любом территориальном офисе Государственной налоговой службы или на веб-странице https://servicii.fisc.md/formulare.aspx с возможностью их загрузки и заполнения. Также на веб-странице https://servicii.fisc.md/ – действительный вариант для держателей электронной или мобильной подписи. В этом случае при доступе форма уже будет предварительно заполнена информацией, имеющейся у Государственной налоговой службы.

Формы могут быть поданы лично в любое территориальное бюро Государственной налоговой службы, независимо от прописки физического лица, выплачивающего налоги. Кроме того, они могут быть поданы по почте, и в этом случае формы могут быть отправлены в любое территориальное бюро Государственной налоговой службы или в интернете с применением электронной или мобильной подписи.