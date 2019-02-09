Для парламентских выборов и референдума будет напечатано около 12 млн бюллетеней

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Центральная избирательна комиссия (ЦИК) установил в ходе сегодняшнего заседания, что для парламентских выборов и республиканского референдума, которые состоятся 24 февраля текущего года, будет напечатано 11 863 788 бюллетеней.

По данным пресс-службы ЦИК, бюллетени напечатают на матовой бумаге, и они будут отличаться по цвету: для парламентских выборов по одномандатным округам будут на бумаге фиолетового цвета, а по партийным спискам – на бумаге серого цвета. Что касается республиканского референдума: бюллетени с вопросом «Вы за сокращение числа депутатов парламента со 101 до 61?» будут напечатаны на бумаге жёлтого цвета. А бюллетени с вопросом референдума «Вы за то, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?» будут напечатаны на бумаге бежевого цвета.

Напомним, что парламентские выборы 24 февраля будут проводиться на основе смешанной избирательной системы. Таким образом, 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, ещё 51 парламентарий – по одномандатным округам. В этот же день, 24 февраля, пройдет республиканский консультативный референдум, в ходе которого гражданам предстоит ответить, согласны ли они с сокращением числа депутатов Парламента со 101 до 61, и с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом.