Для некоторых иностранных граждан разрешён транзит по территории Молдовы через два КПП

0

Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ на вчерашнем заседании приняла ряд решений относительно транзита через страну в условиях чрезвычайного положения, объявленного в связи с COVID-19.

Как сообщили в комиссии, разрешён транзит по территории Республики Молдова напрямую и без остановок через пункты пересечения “Джурджулешты-Галац” и “Джурджулешты-Рени” для иностранных граждан, которые возвращаются в свои страны, членов дипломатических миссий и консульских учреждений, международных организаций/представительств, аккредитованных в стране назначения, а также членов их семей.

Транзит будет разрешён сотрудниками Пограничной полиции только после получения от пограничного ведомства соседнего государства подтверждения принятия лиц, прибывающих на территории своего государства. Пограничная полиция обеспечит сопровождение транспортных средств, перевозящих транзитом людей, из пункта въезда в пункт выезда, – говорится в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, пишет moldpres.md, с 19 марта на территорию Молдовы был разрешён временный доступ на условиях, строго регламентируемых компетентными органами, экипажу самолёта, предназначенного для эвакуации волонтёров Корпуса мира.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.