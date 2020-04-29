Помощь нуждающимся: для людей с ограниченными возможностями работает “горячая линия”

Помощь нуждающимся: для людей с ограниченными возможностями работает “горячая линия”

В период ЧП в Молдове продолжает работать бесплатная телефонная линия помощи для людей с ограниченными возможностями – 0 80 01 08 08. Звонить по этому номеру можно круглосуточно 7 дней в неделю.

Как пишет moldpres.md, линия призвана обеспечить лицам с ограниченными возможностями доступ к информации в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов ООН. В марте число обращений, связанных с пандемией Covid-19, увеличилось. Звонившие выражали обеспокоенность по поводу ряда введённых ограничений. В частности, граждане с ограниченными возможностями запрашивали информацию о том, как и где они могут получить продукты питания, средства гигиены и т.д.

Стоит отметить, что ежегодно со всех уголков страны на вышеуказанный номер поступает более 2000 звонков. Бенефициары и члены их семей получают необходимую психологическую помощь и информационную поддержку.

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