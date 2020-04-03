Для лечения пациентов с коронавирусом задействуют ещё несколько медучреждений

Для лечения пациентов с коронавирусом задействуют ещё несколько медучреждений

Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По её словам, “Центр COVID-19” на территории МВЦ “Moldexpo” уже готов к приёму и размещению заболевших. С завтрашнего дня, 4 апреля, для лечения пациентов с коронавирусом будут задействованы также больницы в Криулянах, Хынчештах, Новых Аненах, больница Госканцелярии. Последнее медучреждение будет работать для пациентов из Кишинёва с подтвержденным диагнозом.

Работы по подготовке к возможному приёму пациентов ведутся в ещё одном учреждении. Речь идёт о центре медицинской реабилитации “Конструкторул”.

Думбрэвяну также добавила, что больница в Штефан-Водэ была закрыта на карантин. Все пациенты были перевезены в медучреждения муниципия Кишинёв.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md