Для борьбы с гололёдом на дорогах страны было рассыпано более 2 тысяч тонн противоскользящего материала

0

Более 2 тысяч тонн противогололёдного материала ушло на обработку дорог страны вчера вечером, после того, как во многих районах прошли осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Как сообщил начальник оперативной службы Государственной администрации автомобильных дорог Серджиу Кэпэцинэ, вчера вечером дорожные компании АО “Drumuri” на местах начали патрулирование, расчистку от снега и борьбу с гололёдом на национальных трассах. К работам привлечены 113 спецмашин и более 240 рабочих, передаёт moldpres.md.

По оперативной информации Госадминистрации дорог, гололёд образовался на трассах Кишинёв-Оргеев-Сороки-Атаки, Кишинёв-Унгены-Скулены, Кишинёв-Леушены.

В связи со вчерашним снегопадом Национальный инспекторат патрулирования выпустил предупреждение, в котором призывает водителей оснастить автомобили зимними шинами, увеличить дистанцию между автомобилями, уменьшить скорость на поворотах и ​​не совершать опасные обгоны. В то же время автомобилистам напомнили, что на заснеженной дороге любой манёвр требует гораздо большего внимания.

В последующие дни в Молдове сохранится холодная погода, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба.