Для блока “АКУМ” Победа СССР в ВОВ – “проблема”

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Депутат парламента от фракции партии Платформа «ДА» Октавиан Цыку, открыто восхищающийся военным преступником маршалом Антонеску, заявил, что победа советских солдат во Второй Мировой войне является проблемой для Молдовы. Данное заявление было сделано депутатом – «акумовцем» 9 Мая, в День Победы, в эфире одного из частных телеканалов, пишет Accent TV.

– Большая проблема заключается в том, что СССР победил в этой войне в то время, как крупные западные демократии, в первую очередь, Великобритания и США, согласились и подписались под этой геополитической конфигурацией после Второй Мировой войны, – сказал Цыку.

В то же время политик считает, что историческое прошлое страны должно полностью подстраиваться под геополитическое будущее этой же страны. Так, по мнению соратника Майи Санду и Андрея Нэстасе, раз правительство Молдовы выбрало евроинтеграционный вектор развития, значит, наши сограждане должны забыть о Великой Победе, предать память о своих предках, сражавшихся за нее, и проводить концерты, приуроченные ко Дню Европы.

– С того момента, как основным направлением внешней политики нашей страны была выбрана евроинтеграция, тогда концерты, посвященные ЕС, и проходящие в рамках 9 Мая как Дня Европы, – это нормально. А то, что происходит 9 Мая, как День Победы, со всей надлежащей советской атрибутикой, воспринимается как жест неоимперского возрождения, как реоккупация, – добавил он.

Говоря о Вечном Огне на Мемориале воинской славы «Вечность», Цыку заявил, что данная тема должна быть пересмотрена, возможно, как и сам Вечный Огонь. Так, политик констатировал, что лидеры блока «ACUM» почтили память лишь румынских и немецких солдат, обойдя вниманием подвиг советского народа.

– Мы пошли на кладбище румынских героев. Мы были на Мемориале «Вечность», на могиле неизвестного солдата, потому что это память о бессарабцах, которые погибли во Второй Мировой войне, а потом пошли к Памятнику немецким солдатам, погибшим на полях сражений в Молдове, – отметил депутат.

Напомним, 9 Мая, когда вся страна и весь молдавский народ отмечали День Победы, представители блока «ACUM» провели митинг, посвященный Дню Европы, который, к слову, совершенно не пользовался популярностью среди населения. В ходе акции один из сопредседателей блока, Майя Санду, заявила, что Днем Победы нужно считать не 9 мая 1945 года, когда мир был освобожден от фашизма, а 9 мая 1950 года, «когда две большие силы, Франция и Германия приняли решение поставить точку в историческом противостоянии». Кроме того, Санду отметила, что в той войне не было победителей, а сам день 9 мая имеет для нее «двойное значение».