“Дядя Сэм не позволяет, а народ пускай страдает”, – Цырдя об “АКУМ”

“Дядя Сэм не позволяет, а народ пускай страдает”, – Цырдя об “АКУМ”

Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога Богдана Цырди от первого лица. 

23 мая господа из блока “АКУМ” провели протест против повышения цен на картофель, бензин, черешню.

24 мая повысились цены и на билеты первого и второго класса на поезд Кишинев-Одесса.

Вот и вся суть “борьбы” АКУМ” с олигархами. Олигархи воруют, “АКУМ” – протестуют.

P.S. А ведь могли создать парламентское большинство с ПСРМ, назначить правительство и решить вопрос за несколько дней.

Нет, не хотят. Дядя Сэм не позволяет, а народ пускай страдает.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md