“Дядя Сэм не позволяет, а народ пускай страдает”, – Цырдя об “АКУМ”

Авторский комментарий депутата ПСРМ, политолога Богдана Цырди от первого лица.
23 мая господа из блока “АКУМ” провели протест против повышения цен на картофель, бензин, черешню.
24 мая повысились цены и на билеты первого и второго класса на поезд Кишинев-Одесса.
Вот и вся суть “борьбы” АКУМ” с олигархами. Олигархи воруют, “АКУМ” – протестуют.
P.S. А ведь могли создать парламентское большинство с ПСРМ, назначить правительство и решить вопрос за несколько дней.
Нет, не хотят. Дядя Сэм не позволяет, а народ пускай страдает.
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