Диверсия или халатность. Кто просверлил российский «Союз МС-09»?

След от сверла, обнаруженный на российском корабле «Союз», ставит очень много неприятных вопросов о том, что происходит в нашей космонавтике и в ракетно-космической отрасли в целом.

Забытое зловещее слово «вредительство» неожиданно всплыло в почти детективной истории, связанной с разгерметизацией российского космического корабля «Союз МС-09», в настоящее время пристыкованного к Международной космической станции (МКС).

Утечка воздуха

Напомним, в ночь на 30 августа 2018 года датчики МКС показали утечку воздуха. Экипаж станции установил, что снижение давления вызвано наличием микротрещины диаметром 3–4 см в бортовом отсеке «Союза». Для устранения подобных повреждение в распоряжении космонавтов имеется специальный ремонтный набор, который и был применен. На трещину наложили заплату на основе эпоксидной смолы.

Первоначально прозвучало предположение, что трещина могла возникнуть в результате попадания микрометеорита. Впоследствии, однако, специалисты отказались от этой гипотезы, придя к выводу, что повреждение — дело рук человеческих.

«Идёт скольжение сверла по поверхности»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил: «Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем: преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом… Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой, т.е. мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идёт скольжение сверла по поверхности. Дело чести РКК „Энергия“ найти, кто это сделал. Что это: брак или преднамеренные действия? Где эти действия производились? На земле или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем».

Первым информацию об обнаружении следов применения дрели обнародовал Космический центр NASA им. Джонсона. Затем американцы предпочли убрать новость, опубликованную на сайте, предоставив разбираться в ситуации россиянам.

Просверленная дыра в районе «космического туалета»

«Союз МС-09» успешно стартовал с Байконура 6 июня 2018 года, благополучно доставив на борт МКС российского космонавта Сергея Прокофьева, астронавта Европейского космического агентства Александра Герста и астронавтку НАСА Серину Ауньон-Чэнселлор. Никаких серьезных неполадок на «Союзе» в этот период зафиксировано не было.

Именно Прокофьев вместе со своим коллегой Олегом Артемьевым, прибывшем на МКС на борту «Союза МС-08», при помощи специального ультразвукового устройства установили, что утечка воздуха идет из района ассенизационно-санитарного устройства (АСУ), или, говоря простым языком, «космического туалета». После того, как в этом месте была снята декоративная обшивка, космонавты и обнаружили просверленную дыру, а рядом и повреждения, нанесенные соскочившим сверлом. То, что это не «охота на ведьм» и не помешательство, свидетельствуют фотографии — кто-то действительно сверлил обшивку «Союза».

Важно подчеркнуть, что сама возможность появления микротрещин российскими специалистами давно проработана, а технология их устранения продумана до мелочей. Поэтому уже к 31 августа отверстие было надежно заделано и утечка была устранена.

Диверсант подкрался незаметно?

Но откуда вообще могла взяться эта дыра? Российский экипаж утверждает — никаких работ со сверлами в районе АСУ не велось.

Конечно, представить себе американского астронавта, воровато плывущего в невесомости с дрелью, дабы испортить русский корабль, очень трудно. Это скорее напоминает плохой детектив эпохи «холодной войны». Тем более, что в настоящее время сами американцы попадают на МКС на борту российских «Союзов». Да, NASA в ближайшее время планирует отказаться от услуг России по доставке астронавтов на борт Международной космической станции. Но все равно очень трудно поверить в то, что американские покорители космоса могли скатиться до таких методов.

Большинство экспертов российской космической отрасли склонны искать причины ЧП на предприятиях, где производятся космические аппараты и ракеты. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил РИА Новости, что главная проблема отрасли в настоящее время в кадрах: «Речь обо всех уровнях производства — от рабочих до контролеров и руководства предприятий. Решать кадровую проблему сложнее и дольше всего».

Дело «Протона» как символ бардака в российском космосе

Символом кадрового бардака в российской ракетно-космической отрасли можно считать катастрофу «Протона» в 2013 году.

2 июля 2013 года ракета-носитель «Протон-М» с тремя космическими аппаратами системы «Глонасс» на борту стартовала с космодрома «Байконур». Практически сразу полёт пошёл в нештатном режиме, и на 32-й секунде «Протон» рухнул на территории космодрома, примерно в двух с половиной километрах от стартовой позиции. Масштабную катастрофу могли наблюдать миллионы телезрителей — запуск транслировался в прямом эфире. По первоначальной оценке, ущерб от аварии составил около 4,4 миллиарда рублей. Аварийная комиссия под руководством заместителя главы Федерального космического агентства Александра Лопатина пришла к выводу, что причиной аварии «Протона» стала неправильная установка датчиков угловых скоростей при сборке ракеты.

Помимо ведомственных наказаний, в связи с данным происшествие уголовное дело возбудил Следственный комитет России. Расследование было завершено в мае 2015 года. К уголовной ответственности были привлечены работники федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени им. М. В. Хруничева» электромонтажник специзделий Денис Гришин, мастер Александр Николаев и контролер Диана Гудкова, им предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, то есть по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Кроме того, обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») предъявлено начальнику 1653 военного представительства Минобороны РФ Марату Насибулину.

По версии следствия, обвиняемые Гришин, Николаев и Гудкова в 2011 году занимались установкой на ракету-носитель «Протон-М» датчиков угловых скоростей в канале рыскания. В результате нарушения ими технологической дисциплины, предусмотренной конструкторской и технологической документацией, эти датчики были установлены неправильно (с поворотом на 180 градусов от штатного положения). Это исказило работу системы управления ракеты-носителя, вызвало её падение и разрушение. В рамках расследования обвиняемые Гришин и Николаев частично признали свою вину в совершении преступления.

В официальном отчёте Роскосмоса по аварии «Протона» говорилось, что датчики были установлены «вверх ногами с применением силового воздействия». Специалисты объясняли ситуацию ещё проще — форма датчиков такова, что их довольно сложно установить вверх ногами. Однако сотрудники, занимавшиеся установкой, не поняв или не захотев понять ошибки, поставили их неправильно, действуя по принципу «сила есть — ума не надо».

Трагедия «Союза-11»: крупнейшая советская катастрофа произошла из-за разгерметизации

Со времен катастрофы «Протона» прошло пять лет. Увы, но, судя по всему, кардинально ситуация в отрасли не поменялась. Пугает еще и то, что нынешний инцидент связан с пилотируемыми «Союзами». Катастроф с человеческими жертвами отечественная космонавтика не знает с 30 июня 1971 года, когда погиб экипаж советского космического корабля «Союз-11».

Причиной гибели космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева тогда стала … разгерметизация. Комиссия по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что трагедия была вызвана преждевременным и несанкционированным открытием вентиляционного клапана спускаемого аппарата корабля, спровоцированного преждевременным срабатыванием пиропатрона, отвечавшего за открытие. Преждевременная сработка пиропатрона, в свою очередь, была вызвана ударной волной, прошедшей по корпусу «Союза» при подрыве пиропатронов, разделяющих бытовой отсек и спускаемый аппарат.

Проблема в том, что в ходе экспериментов на Земле повторить эту ситуацию так и не удалось, что позволяет некоторым и сейчас сомневаться в причинах гибели экипажа «Союза-11».

Нужно заметить, что в случае с «Союзом МС-09» разгерметизация никак не могла иметь столь трагических последствий. Во-первых, повреждение сверлом находится в бытовом отсеке, который не возвращается на Землю, а сгорает в плотных слоях атмосферы. Во-вторых, с момента трагедии «Союза-11» отечественные космонавты совершают старт и посадку в скафандрах, обеспечивающих автономную подачу кислорода. Ветераны отрасли вспоминают, что после гибели экипажа «Союза-11» причины случившегося расследовали не только инженеры, но и сотрудники КГБ. Возможности умышленной диверсии рассматривалась очень серьезно.

Без всяких сомнений, версию сознательного вредительства подробно изучат и сейчас.

«Специально делать негерметичность — это рубить сук, на котором сидишь»

Источник АиФ.ru в ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщает, что специалисты в ближайшее время самым тщательным образом проверят корабли «Союз», а также грузовые «Прогрессы», которые сейчас готовятся к запуску. Инженеры будут искать аналогичные следы от воздействия сверлом. Вообще на разных этапах готовности находится в настоящее время около 10 космических кораблей. Судя по всему, придется проверять все.

«Может быть, реально кому-то шибко сильно надоело там летать, и он захотел досрочного спуска. Дырку просверлили — если бы её не нашли, был бы досрочный спуск экипажа. Он бы в срочном порядке отстыковывался и возвращался на Землю, — предположил в интервью радиостанции „Говорит Москва“ космонавт, Герой России Максим Сураев. — Может быть, там слишком психологически тяжело или, может быть, там какой-то конфликт, может быть, кому-то совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой. Это похоже на тех, кто вешает на себя бомбы и взрывает. Примерно то же самое… Специально делать негерметичность — это рубить сук, на котором сидишь. Это значит, что очень большие проблемы в головах у экипажа… Если это произошло на земле, это тоже очень плохо. Я был на производстве. Там постоянный идёт контроль. Даже если ты где-то случайно дырку просверлил, то у тебя просто нет шансов пронести клей, это все дело утаить. При правильном соблюдении технологии такой возможности нет… Если произошёл сбой на земле, значит, мы потеряли какие-то цепочки в технологии».