Дискотека с трагическим концом: один парень скончался, второй госпитализирован после удара ножом

Дискотека с трагическим концом: один парень скончался, второй госпитализирован после удара ножом

19-летний молодой человек погиб, а еще один парень находится в больнице после того, как обоих ударили ножом. Инцидент произошел минувшим вечером в магазине села Крэснэшень Теленештского района. 

По информации полиции, молодые люди приехали в этот населенный пункт на дискотеку, где поссорились с группой парней, которые впоследствии ударили их ножом. Обоих пырнули в область живота. Еще одному парню порезали лицо. Один из пострадавших умер по дороге в больницу, а второго успели госпитализировать.

Нападавшие сбежали с места преступления. Впоследствии их удалось найти. Это 20- и 23-летние жители села Цыбирика Каларашского района. Их доставили в полицию и должны задержать.

Обстоятельства выясняются, пишет tv8.md.

 

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