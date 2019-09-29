Дискотека с трагическим концом: один парень скончался, второй госпитализирован после удара ножом

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19-летний молодой человек погиб, а еще один парень находится в больнице после того, как обоих ударили ножом. Инцидент произошел минувшим вечером в магазине села Крэснэшень Теленештского района.

По информации полиции, молодые люди приехали в этот населенный пункт на дискотеку, где поссорились с группой парней, которые впоследствии ударили их ножом. Обоих пырнули в область живота. Еще одному парню порезали лицо. Один из пострадавших умер по дороге в больницу, а второго успели госпитализировать.

Нападавшие сбежали с места преступления. Впоследствии их удалось найти. Это 20- и 23-летние жители села Цыбирика Каларашского района. Их доставили в полицию и должны задержать.

Обстоятельства выясняются, пишет tv8.md.