Дирижёр Национального оркестра “Лэутарий” призвал людей оставаться дома в период пандемии коронавируса (ВИДЕО)

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«Будьте дисциплинированы и оставайтесь дома», – таков призыв маэстро Николая Ботгрос. Видеоролик опубликовал на своей Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан.

Дирижер Национального оркестра “Лэутарий” Николай Ботгрос призывает людей к ответственности во избежание распространения вируса COVID-19.

– Дорогие сограждане, вы все знаете, что хороший оркестр – это, в первую очередь, талант музыкантов и дисциплина. Сегодня здравый смысл нам всем диктует проявить самодисциплину. Что нужно делать? Оставайтесь дома. Не пользуйтесь общественным транспортом, не ходите по улицам и рынкам. Не приглашайте домой гостей. Тщательно мойте руки. Сложно? Не думаю. Я и моя семья следуем этим правилам, – сказал маэстро Николай Ботгрос.

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