Директоров больниц будут назначать на конкурсной основе

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Положение о назначении руководителей публичных медико-санитарных учреждений было изменено. Директоров будут назначать на конкурсной основе, также они не смогут исполнять свои полномочия более двух сроков подряд. С соответствующим заявлением выступила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко.

По ее словам, новые изменения в регламенте направлены на повышение уровня целостности и профессионализма менеджеров публичных медико-санитарных учреждений, передаёт moldpres.md.

– При вступлении в должность, кандидаты должны будут заполнить декларацию о неподкупности, декларацию о родстве и свойства до четвертой степени, в учреждении на которое претендуют. Лицо сможет занимать должность руководителя в одном и том же учреждении не более двух сроков подряд. Те, кто руководил учреждением более девяти лет, больше не смогут участвовать в конкурсе на эту же должность. За 90 дней до истечения срока действия контракта министерство объявляет конкурс, не дожидаясь каких-либо уведомлений, конкурс больше не будет проводиться с одним кандидатом, – написала Немеренко на своей официальной странице.

Министр здравоохранения также отметила, что в последующий период будет увеличена надбавка к ночной работе для персонала, работающего в государственных медико-санитарных учреждениях, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

– Оплата в единовременном размере за смену – от 190/250 для медицинских сестер и до 1 000 леев для врачей интенсивной терапии, – отметила Немеренко.

Сегодня также министр подчеркнула, что будут увеличены и единовременные пособия за работу в сельских районах – с 45 тысяч до 120 тысяч леев для врачей и фармацевтов и с 36 тысяч до 96 тысяч леев для среднего медицинского и фармацевтического персонала.