Директор столичной школы-интерната нанимала на работу псевдосотрудников и получала за них зарплату

Сотрудники Национального антикоррупционного центра раскрыли ещё одну преступную схему, связанную с незаконным владением банковских карт, на которые зачислялись государственные заработные платы.

По данным пресс-службы ведомства, органы правопорядка арестовали директора одной из столичных школ-интернатов по подозрению в незаконном отмывании денег посредством найма на работу не проживающих в Молдове лиц или частичной выплаты заработной платы сотрудникам учреждения.

Согласно материалам дела, директор школы-интерната, используя свое служебное положение, фиктивно нанимала на работу людей, которые де-факто проживают за пределами страны. Она оформляла на их имена банковские карты и организовала себе таким образом дополнительный заработок. Кроме этого, она своеобразно «шла на встречу» работникам хозчасти учреждения, которые не умели пользоваться банковскими картами. Директор лично обналичивала карты и передавала своим подчинённым зарплату, но не обижала при этом себя и оставляла добрую часть денег в своём кармане.

Вчера сотрудники НАЦ провели обыск на дому подозреваемой, в ходе которого были обнаружены банковские карты, а также наличные деньги, происхождение которых предстоит выяснить. На данный момент специалисты устанавливают размер ущерба, причинённого преступными действиями директора школы-интерната.

За злоупотребление служебным положением действующее законодательство предусматривает наказание в виде семи лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда руководитель учебного учреждения преступным путём завладевает зарплатами своих сотрудников. Так, в марте текущего года органы правопорядка арестовали директора столичной профшколы, который получал зарплату за своих подчинённых, выделяя им «крохи».