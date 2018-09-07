Директор столичной профшколы заставляла ее воспитанников работать в развлекательных заведениях Румынии

Директор столичной профшколы заставляла ее воспитанников работать в развлекательных заведениях Румынии

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью завершила расследование и направила в суд дело в отношении директора профессиональной школы Кишинева в связи с торговлей детьми и взрослыми.

В ходе расследования было установлено, что с начала 2010 года по август 2017 года директор школы систематически в целях получения прибыли для личных целей, пользуясь преимуществами должности, отправляла воспитанников учебного заведения летом работать в развлекательных заведениях на румынском побережье Черного моря.

Таким образом, ученики подвергались эксплуатации работой с ненормированным графиком, а заработанные ими средства доставались директору.

На данный момент обвиняемая отстранена от должности. Если ее вина будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное.

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