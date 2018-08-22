Директор столичной профшколы может сесть на 3 года за подкуп чиновника

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении директора профессионального училища за торговлю влиянием.

Основанием для начала уголовного преследования послужил донос должностного лица Национального агентства по обеспечению качества в сфере образования и исследований. Он заявил о передаче ему $300 со стороны руководителя одного из частных учебных заведений в Кишиневе, специализирующегося на курсах получения профессии.

Согласно материалам дела, директор ранее попросила чиновника дать заключение со стороны агентства в отношении нескольких учебных программ. В результате проверки комиссия выявила ряд недостатков, в связи с чем директор решилась на дачу взятки.

Обвиняемая признает свою вину, и если суд примет решение, она может быть оштрафована на сумму в размере от 2000 до 3000 у.е., либо лишена свободы на срок до 3 лет.