Директор, официанты и клиенты ночного клуба задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков (ВИДЕО)

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Нацинспектората расследований совместно с сотрудниками Прокуратуры Кишинёва задержали 7 человек в возрасте от 18 до 42 лет по подозрению в реализации наркотических веществ в столичных клубах.

Как сообщает пресс-служба полиции, в домах членов преступной группировки проводился ряд обысков, в ходе которых было обнаружено 150 таблеток экстази. Сегодня утром были задержаны 3 сотрудника, а также директор ночного клуба, в котором были обнаружены наркотики типа экстази, амфетами, кокаин и марихуана. 25 человек находятся под подозрением в употреблении наркотических веществ, 15 из которых находились в момент задержания в состоянии наркотического опьянения.

Лидером преступной группировки оказался директор ночного клуба, а официанты и некоторые клиенты распространяли запрещённые вещества потребителям. Правоохранители в рамках уголовного преследования произвели покупку у одного из официантов, в ходе чего было установлено, что одна таблетка экстази обходилась потребителям от 350 до 500 леев.

На данный момент 4 человека были помещены в изолятор на 72 часа, 2 человека получили 30-дневный арест, а ещё один находится под судебным контролем. Если подозреваемые будут признаны виновными, то им грозит тюремное заключение от 7 до 15 лет. Стоит отметить, что ранее 3 человека были задержаны в этом же ночном клубе по подозрению в незаконном обороте наркотиков.