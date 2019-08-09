Директор Нацагентства по исследованиям и разработкам отправлен в отставку

Директор Нацагентства по исследованиям и разработкам отправлен в отставку

Директор Национального агентства по исследованиям и разработкам Дмитрий Парфентьев был освобождён от должности. Отставка была утверждена на сегодняшнем заседании правительства.

Дмитрий Парфентьев занимал эту должность с 26 декабря 2018 года. Ранее он занимал должность директора Национальной медицинской страховой компании. Он также был вице-министром информационных технологий и коммуникаций, передаёт cotidianul.md.

Кроме этого, на сегодняшнем заседании правительства было принято заявление об отставке главы Унгенского территориального управления государственной канцелярии Петру Герасимова.

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