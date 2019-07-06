Директор Нацагентства автомобильного транспорта ушёл в отставку

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Директор Национального агентства автомобильного транспорта Всеволод Бокшанян подал в отставку. Об этом сообщил депутат блока «АКУМ» Петру Фрунзе.

Парламент призвал перевозчиков перестать платить нелегальные сборы, передаёт tv8.md.

– Призываю всех перевозчиков перестать платить нелегальные сборы в систему. Миллионы леев, оплаченных на содержание коррумпированной системы, лучше направить на модернизацию транспорта, – написал Петру Фрунзе в социальной сети.

Примечательно, что в 2018 году, выполняя функции директора Национального агентства автомобильного транспорта, Всеволод Бокшанян получил в качестве заработной платы сумму в размере 681 933 леев. Если поделить эту цифру на 12 месяцев, то получается, что его ежемесячная заработная плата составляла около 57 тысяч леев.