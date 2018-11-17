Директор Нацадминистрации пенитенциаров подал в отставку

Директор Нацадминистрации пенитенциаров подал в отставку

Аурелиу Сухан больше не занимает эту должность, начиная с 16 ноября.

Отставка связана с завершением его мандата. Согласно пресс-релизу ведомства, Сухан возобновит работу в Национальном антикоррупционном центре, где трудился ранее.

Аурелиу Сухан занимал должность врио директора НАП 2 года. Согласно закону, до назначения директора его обязанности исполняет один из заместителей. В настоящее время в НАП остался всего один заместитель – Сергей Демченко.

Министерству юстиции предстоит определиться с кандидатурой на должность главы учреждения.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md