Директор детского сада наняла на работу свою дочь: теперь ей грозит увольнение

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Директор детского сада в одной из коммун, входящих в состав муниципия Кишинёв, устроила свою дочь на работу в качестве воспитателя, осознанно нарушив таким образом правовой режим конфликта интересов. В связи с этим её могут отстранить от работы.

В ходе проверки Национального органа по неподкупности (НОН) было установлено, что вскоре после назначения на свою должность директор устроила свою дочь воспитателем в детский сад. В мае текущего года, когда ей стало известно о проводимой проверке, директор сада уволила дочь, не указав при этом, причиной увольнения стало наличие конфликта интересов. Женщина написала в НОН объяснительную, где утверждает, что ни в чем не виновата и не выделяла дочь из других сотрудников.

– Директор была обязана сообщить своему начальству о конфликте интересов и не выдавать документы о трудоустройстве до ответа руководства, — отметили в Национальном органе по неподкупности.

В связи с этим НОН намерен обратиться в примэрию Кишинёва с требованием отстранить директора от работы и запретить ей занимать определенные должности сроком до трех лет.