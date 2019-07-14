Директор детсада осталась без должности после того, как трудоустроила своих отца и сына

Директор детсада осталась без должности после того, как трудоустроила своих отца и сына

Конфликт интересов привел к увольнению директора детского сада. С соответствующим запросом ранее обратился Национальный орган по неподкупности. 

Ведомство установило, что 27 марта текущего года женщина, будучи директором детсада, заключила индивидуальный контракт со своим отцом, взяв его на работу охранником. Позднее она освободила его от этой должности и взяла на это же место своего сына. 25 июня, из-за конфликта интересов, трудовой контракт с женщиной был расторгнут.

Решение не было оспорено и является окончательным.

 

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