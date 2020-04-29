Директор Центра COVID-19 на Moldexpo рассказал, как проходит работа учреждения

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Центр COVID-19 на Moldexpo работает уже три недели. За это время в центре побывало около 800 пациентов. Ежедневно в учреждение поступают в среднем 40-50 человек, а максимальное количество обращений за сутки составило 84.

Об этом на брифинге для прессы рассказал директор центра Олег Круду. Он отметил, что у всех поступивших граждан берут комплексные анализы, чтобы иметь полную картину. По необходимости пациенты получают консультации у профильных специалистов. В среднем у 30-35% от числа поступивших выявляют коронавирус.

– Результат получаем в течение 6-7 часов. Пациент находится в триажном центре от 7 до 24 часов, – сказал Круду.

Директор также отметил, что в учреждении соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. Пациентов кормят три раза в день, добавил он.

Напомним, Центр COVID-19 на Moldexpo был открыт для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Здесь у граждан берут все необходимые анализы. В случае подтверждения диагноза пациентов направляют на лечение в профильное медучреждение, а остальных отпускают домой.

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