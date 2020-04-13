Директор БСМП: Благодаря своевременно принятым мерам мы идем по оптимистичному сценарию (ВИДЕО)

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Принятые властями страны своевременные меры привели к тому, что в Молдове ситуация с коронавирусом складывается гораздо лучше, чем во многих других государствах, несмотря на то, что они богаче, чем наша республика, и располагают более развитыми системами здравоохранения. Такое мнение выразил директор Больницы скорой медицинской помощи Михаил Чокану.

– Ситуация в Италии, во Франции, в Испании, в США, если учитывать численность населения, намного хуже ситуация, чем у нас. Благодаря превентивным мерам, которые были предприняты, мы идём по оптимистичному сценарию. Дай Бог, чтобы это продлилось до конца пандемии. В Республике Молдова на данный момент мобилизованы кадровые ресурсы, ресурсы медучреждений: койки, лекарства, средства и т.д. – всё, что необходимо и для более сложного сценария. Это означает, что население должно быть спокойным, соблюдать рекомендации ежедневно, – сказал он.

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