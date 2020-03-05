Директор бюро Всемирного банка: «У нас сложилось прекрасное сотрудничество с правительством Кику»

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Директор бюро Всемирного банка в Молдове Анна Ахалкаци положительно оценивает сложившееся между командой ВБ и правительством Иона Кику сотрудничество. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Прошедшую накануне встречу в правительстве Ахалкаци назвала продуктивной.

– Прекрасный формат сотрудничества между молдавским правительством и командой Всемирного банка. Спасибо, Ион Кику, – подчеркнула она.

Стоит отметить, что ряд проектов осуществляются в нашей стране при помощи Всемирного банка, а именно: проект по модернизации государственных услуг, Национальный план действий по безопасности дорожного движения на 2020 год, а также проект, направленный на безопасность водоснабжения и санитарии, который предусматривает обеспечение доступа к питьевой воде и канализации, переход к высокостоимостному сельскому хозяйству и охрану окружающей среды.