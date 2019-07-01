Директор Агентства по лекарствам освобожден от должности

Директор Агентства по лекарствам освобожден от должности

Генеральный директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Владислав Зара был освобожден от должности. На его место назначена Зинаида Безверхный. Такие решения приняло на сегодняшнем заседании правительство.

Предложения внесла министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко. Она сказала, что с назначением нового руководства Агентства по лекарствам должна быть прекращена практика, когда на должность директора учреждения назначались специалисты из других областей, а не медицинской. Зинаида Безверхный по профессии фармацевт, работает во Всемирной организации здравоохранения, пишет moldpres.md.

Источник отмечает, что также сегодня правительство приняло решение, что до назначения нового директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов его обязанности будет исполнять Элла Малай, которая является заместителем директора учреждения.

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