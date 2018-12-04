“Дипломы на убийство”: в Израиле медики работают на основе фальшивых дипломов, полученных в Молдове (ВИДЕО)

Скандал крупного масштаба разразился после того, как было обнаружено, что многие врачи, которые обучались в Молдове, работали в Израиле на основе фальшивых дипломов. В связи с этим были задержаны 40 врачей и фармацевтов из Израиля. Большинство из них работали в больницах.

Уголовное дело, возбуждённое по данному факту, было названо «Дипломы на убийство», пишет publika.md. По словам следователей, после того, как студенты несколько лет обучались в Молдове несколько лет, они получали фиктивные дипломы, выданные уже учреждениями Армении.

Схема была обнаружена во время визита представителей Высшего наблюдательного совета израильских арабов в Молдову. Делегация провела несколько встреч с руководителями и студентами медвузов. В частности, обнаружилось, что студенты, завершившие один, два или три года обучения на медицинских факультетах вдруг сразу оказывались на выпускных курсах. Иными словами, завершали обучение значительно раньше, чем те, с кем они начинали учиться, пишет vesty.co.il.

Выяснилось, что речь идет о преступном сообществе, которое «специализировалось» на дипломах-фальшивках, а базировалось в Молдове, Газе и Армении. Во главе преступной группировки стоял молодой сириец. Он постоянно базировался в Кишиневе и Ереване, имел сообщника в Газе, которого называли Абу аль-Вахид (несколько дней назад он скончался при невыясненных обстоятельствах).

Каждый из студентов, желающих ускорить срок получения диплома, вносил 15 000 евро наличными, а через некоторое время становился обладателем документа выпускника армянского вуза. Речь может идти о 217 сфабрикованных дипломах, 57 из которых – стоматологов.