Дипломы молдавских студентов-медиков будут признаваться за рубежом (ФОТО)

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Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану получил аккредитацию Всемирной федерации медицинского образования (ВФМО) сроком на 5 лет.

Данная международная аккредитация, пишет protv.md, предоставляет ряд преимуществ, а именно: укрепление имиджа университета, гарантия высокого качества обучения в соответствии с международными стандартами, расширение возможностей сотрудничества с другими аналогичными организациями, повышение доверия к студентам и т. д.

После получения сертификата международной аккредитации наше учреждение поднялось на более высокий уровень и подтвердило достойное качество учебных программ. Мы гордимся своей работой и сделаем все возможное для дальнейшего соответствия международным стандартам, – прокомментировал ректор университета Ион Абабий.

Для студентов, прошедших обучение в университете им. Николая Тестемицану, данная сертификация означает признание молдавских дипломов за рубежом.