Динарий Кожокару выдвинул идеи по маневренному жилью в рамках дебатов в примэрии Кишинёва

Динарий Кожокару выдвинул идеи по маневренному жилью в рамках дебатов в примэрии Кишинёва

В четверг, 15 августа, в примэрии Кишинёва состоялись дебаты по маневренному жилью (временное жилье, предоставляемое гражданам в случае ЧП, на определенный период времени для решения своих проблем). В дебатах участвовал председатель фракции Партии социалистов в МСК Динарий Кожокару. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

В рамках дебатов Динарий Кожокару предложил:

  1. Построить многоэтажный дом, в котором квартиры будут распределены на следующие категории – социальное, маневренное, рабочее и т.д.;
  2. На сегодняшний день найти несколько квартир (можно и подвальные квартиры), которые будут отведены на случаи ЧП;
  3. Найти квартиры и дать молодым специалистам, дворникам на период их работы. Жильё предоставлять в том секторе города, где они работают.
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