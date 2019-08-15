Динарий Кожокару выдвинул идеи по маневренному жилью в рамках дебатов в примэрии Кишинёва

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В четверг, 15 августа, в примэрии Кишинёва состоялись дебаты по маневренному жилью (временное жилье, предоставляемое гражданам в случае ЧП, на определенный период времени для решения своих проблем). В дебатах участвовал председатель фракции Партии социалистов в МСК Динарий Кожокару. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

В рамках дебатов Динарий Кожокару предложил:

Построить многоэтажный дом, в котором квартиры будут распределены на следующие категории – социальное, маневренное, рабочее и т.д.; На сегодняшний день найти несколько квартир (можно и подвальные квартиры), которые будут отведены на случаи ЧП; Найти квартиры и дать молодым специалистам, дворникам на период их работы. Жильё предоставлять в том секторе города, где они работают.