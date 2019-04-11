Динарий Кожокару стал новым председателем фракции ПСРМ в Мунсовете Кишинева (ФОТО)

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Динарий Кожокару избран новым председателем фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, а Александр Одинцов – вице-председателем. Соответствующее решение было принято на состоявшемся накануне заседании муниципальной фракции ПСРМ, в рамках которого были обсуждены наиболее актуальные вопросы, которые касаются муниципалитета, а именно: бюджет, оптимизация расходов на общественный транспорт и его качество, инфраструктурные проекты, предложенные ПСРМ для дворов жилых домов, зеленых насаждений, мест общественного пользования и многие другие.

Также социалисты обсудили законопроекты, которые предстоит принять в парламенте для повышения эффективности проводимых в муниципии мероприятий. В рамках заседания было избрано новое руководство фракции. Председателем стал Динарь Кожокару, а вице-председателем – Александр Одинцов. Как отметил на своей странице в соцсети уже бывший глава фракции Ион Чебан, Кожокару и Одинцов показали прекрасный результат в муниципии на прошедших парламентских выборах и не понаслышке знают о проблемах жителей муниципия, так как ежедневно посвящают себя работе на благо города и горожан. Сам Чебан намерен отныне присоединиться к парламентской команде Партии социалистов, так как вместе с командой пришел к единому мнению, что в сложившейся ситуации он должен поддержать фракцию ПСРМ в законодательном органе страны.

– Как и 4 года назад, когда я сложил мандат депутата в пользу мандата муниципального советника, вместе с командой мы решили, что я должен присоединиться к парламентской команде ПСРМ как минимум до местных выборов, которые состоятся в ближайшее время. На это есть, по меньшей мере, две причины. Одна из них связана с невозможностью созыва заседания МСК долгое время, и нет ясности насчет того, будет ли оно вообще созвано до конца мандата. Думаю, что максимум, что мы могли сделать в Муниципальном совете Кишинева, уже было сделано до этого этапа. Вторая причина заключается в обязательстве, взятом по поводу законодательных инициатив, которые фракция должна будет выдвинуть в парламенте, а также в других вещах функционального характера, которые представляют особую важность для команды как на уровне страны, так и на уровне столицы. Вместе мы решили, что в сложившихся обстоятельствах на этом этапе будет гораздо более полезным мое присутствие в команде парламентской фракции ПСРМ, – отметил Чебан.

Социалист подчеркнул, что гордится тем фактом, что он возглавлял муниципальную фракцию ПСРМ последние 4 года. По его словам, забота о муниципалитете и его жителях будет оставаться приоритетной в его деятельности.