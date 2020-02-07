Динарий Кожокару будет представлять Мунсовет в комиссии по оценке и проверке публичных медико-санитарных учреждений

Динарий Кожокару будет представлять Мунсовет в комиссии по оценке и проверке публичных медико-санитарных учреждений

Вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару был назначен Советом на должность представителя МСК в комиссии по оценке и проверке публичных медико-санитарных учреждений. Соответствующее решение было принято накануне. 

Кожокару отметил, что приложит все усилия для, чтобы комиссия работала эффективно, чтобы люди могли получать качественные медуслуги, а также для того, чтобы финансирование со стороны Национального центра медицинского страхования на различные услуг было увеличено.

– Прошлый представитель Муниципального совета в комиссии был от фракции ЛП. За время своего мандата он не разработал и не показал ни одного отчета о своей деятельности. Я постараюсь своевременно публиковать все отчеты, – добавил он. 

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