Динарий Кожокару будет представлять Мунсовет в комиссии по оценке и проверке публичных медико-санитарных учреждений

0

Вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару был назначен Советом на должность представителя МСК в комиссии по оценке и проверке публичных медико-санитарных учреждений. Соответствующее решение было принято накануне.

Кожокару отметил, что приложит все усилия для, чтобы комиссия работала эффективно, чтобы люди могли получать качественные медуслуги, а также для того, чтобы финансирование со стороны Национального центра медицинского страхования на различные услуг было увеличено.

– Прошлый представитель Муниципального совета в комиссии был от фракции ЛП. За время своего мандата он не разработал и не показал ни одного отчета о своей деятельности. Я постараюсь своевременно публиковать все отчеты, – добавил он.