Динамика говорит о том, что у нас всё ещё есть большие шансы победить, – Цырдя о коронавирусе

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Прав был президент Франции Э. Макрон: эпидемия COVID 19 – это война. Макрон ввел армию в Париже. Трамп – нацгвардию в Нью-Йорке, Сан Диего! В Румынии – комендантский час. В Италии – полевые госпитали.
В Австрии, Италии, Южной Корее -дикие штрафы за нарушение карантина (2000, 5000, 8200$)
Демократия испарилась, солидарность многих стран ЕС – рухнула. Все закрыли границы, запретили экспорт лекарств, аппаратов ИВЛ. Сейчас каждый за себя.
Вам все еще кажется, что меры молдавских властей слишком жесткие?
Вирус мутирует и распространяется молниеносно. В Италии, как говорят многие специалисты, пройдена точка невозврата.
Буквально за 2 дня произошел ВЗРЫВ эпидемии. США, ФРГ, Франция, Швейцария вырвались в топ лидеров по количеству активных больных, оставив Иран и Китай далеко позади!
На 22 марта (8 утра) вирус убил 13,069 человек.
Картина апокалиптическая:
1) Италия – 4,825 умерших
2) Китай – 3,261
3) Иран – 1,556
4) Испания – 1,381
5) Франция (тупо не верю, но это так) – 562
6) США – 348
7) Великобритания – 233!
В Молдове – 1. Как мы вообще держимся, ума не приложу.
Да, не всё гладко. Возможно, будет хуже. 7 граждан в критическом состоянии. Среди больных есть дети.
А все потому, что один больной сбежал из итальянской больницы, прилетев в РМ. Другой – из молдавской! Третий – устроил день рождения сразу после приезда из Италии, позвав половину села. Четвертый, как финансовый инспектор, прошелся по всем комнатам в общаге универа, заразив всех без оглядки на пол и политические убеждения!
Скажу, как есть. Динамика говорит о том, что у нас все еще есть большие шансы победить. Жёсткий карантин и солидарность заставят вирус отступить.
И да, в китайском Ухане вирус был побежден. Карантин могут снять. Это дает надежду.
Всех благ вам, друзья.
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