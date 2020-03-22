Динамика говорит о том, что у нас всё ещё есть большие шансы победить, – Цырдя о коронавирусе

Вам все еще кажется, что меры молдавских властей слишком жесткие?

Вирус мутирует и распространяется молниеносно. В Италии, как говорят многие специалисты, пройдена точка невозврата.

Буквально за 2 дня произошел ВЗРЫВ эпидемии. США, ФРГ, Франция, Швейцария вырвались в топ лидеров по количеству активных больных, оставив Иран и Китай далеко позади!

На 22 марта (8 утра) вирус убил 13,069 человек.

Картина апокалиптическая:

1) Италия – 4,825 умерших

2) Китай – 3,261

3) Иран – 1,556

4) Испания – 1,381

5) Франция (тупо не верю, но это так) – 562

6) США – 348

7) Великобритания – 233!

В Молдове – 1. Как мы вообще держимся, ума не приложу.

Да, не всё гладко. Возможно, будет хуже. 7 граждан в критическом состоянии. Среди больных есть дети.

А все потому, что один больной сбежал из итальянской больницы, прилетев в РМ. Другой – из молдавской! Третий – устроил день рождения сразу после приезда из Италии, позвав половину села. Четвертый, как финансовый инспектор, прошелся по всем комнатам в общаге универа, заразив всех без оглядки на пол и политические убеждения!

Скажу, как есть. Динамика говорит о том, что у нас все еще есть большие шансы победить. Жёсткий карантин и солидарность заставят вирус отступить.

И да, в китайском Ухане вирус был побежден. Карантин могут снять. Это дает надежду.

Всех благ вам, друзья.