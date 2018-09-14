Диктор №1. Семейные драмы Игоря Кириллова

14 сентября 1932 года родился главный диктор страны.

Легендарного ведущего программы «Время», «Голубых огоньков» и парадов Победы, каким являлся Кириллов на протяжении 30 лет, обожали миллионы женщин Советского Союза. Ему приходили мешки писем с признаниями в любви со всех уголков страны. Но сам он оставался верен своей жене Ирине до ее последнего вздоха.

Жена не позволила забронзоветь

С будущей супругой Кириллов познакомился, когда они оба были совсем еще детьми. Вместе играли, гуляли во дворе. Когда пришло время идти в школу, они на какое-то время потеряли друг друга из виду. Дело в том, что тогда обучение мальчиков и девочек проходило раздельно. Дружба возобновилась лишь в 7 классе. Можно сказать, с тех самых пор Кириллов практически не расставался с Ириной.

По признанию Игоря Леонидовича, в первые годы работы на телевидении (куда он пришел в качестве помощника режиссера, а спустя совсем короткое время практически случайно стал диктором) он, как и многие его коллеги, оказался подвержен «звездной болезни». Но зазвездиться и забронзоветь ему не дала супруга. Она всегда выступала в роли самого строгого критика. Она знала все его слабые и сильные стороны. Вслед за мужем Ирина Всеволодовна также перешла на телевидение. Стала звукорежиссером. «После того, как Ира родила дочку, она пришла работать в «Останкино», которому отдала 33 года, – вспоминает Кириллов. – Так что нам всегда было о чем поговорить, у нас были общие радости, страдания, переживания». В браке с Ириной Игорь Леонидович прожил более 50 лет. Они были практически образцовой, легендарной парой в «Останкино». В 2004 году супруги не стало. Для Кириллова это был серьезный удар. На руках у него осталась лежачая больная младшая сестра Ирины. Вскоре не стало и ее.

Сына простил

В браке с Ириной у Кириллова родилась дочь Анна и сын Всеволод. Отношения с детьми, а точнее, с сыном стали для Игоря Леонидовича отдельной семейной драмой. Однажды во время посиделок на даче между Всеволодом и родителями возникла серьезная ссора. Говорят, причиной послужило то, что сын Кириллова решил жениться на женщине намного старше себя.

Так это или нет, сейчас сказать сложно. Сам Игорь Леонидович предпочитает не комментировать эту тему. Итогом возникшего конфликта стал раскол семьи. Сын разорвал все связи с родителями и сестрой, сменил телефоны. Когда не стало матери, Всеволод очень переживал, однако на похороны не пришел. Это только усугубило ситуацию.

Несколько лет назад не стало и самого Всеволода. Мужчина скончался в 2011 году от приступа панкреатита. Ему было всего сорок лет. У сына Игоря Кириллова остались жена и четверо детей. Известный дедушка познакомился с внуками уже после смерти сына. Кириллов простил Всеволода, но было уже слишком поздно.

Второй брак в 80 лет

Со своей второй супругой Татьяной Кириллов познакомился, когда ему было почти 80. Она работала недалеко от его дома. Они часто виделись, здоровались, болтали о пустяках. Татьяна понимала, что Игорю Леонидовичу приходится во всех смыслах тяжело, хотя он никогда не терял ни бодрости духа, ни чувство юмора. Она старалась всячески его подбодрить. Так постепенно завязались дружеские отношения. Стали ходить друг к другу в гости. Татьяна учила его варить макароны. О браке разговоров не было. Но когда новая знакомая лишилась жилья и работы, Кириллов решился на важный поступок. «Мне было настолько тяжело смотреть на ее опрокинутое личико, что сначала я оставил ее ночевать в бывшей детской моей дочери Ани, которая сейчас живет в Германии (она не на много старше Татьяны Александровны – прим. Ред.), рассказывает Игорь Леонидович. – С тех пор мы вместе. Она мой друг по жизни».