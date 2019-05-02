“Диктант Победы” впервые напишут в Молдове

“Диктант Победы” впервые напишут в Молдове

7 мая в 13:00 состоится Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны “Диктант Победы”. В этом году к акции впервые присоединится и наша страна.

Участникам просветительской викторины будет предложено за 45 минут ответить на 20 вопросов о датах, военной географии, исторических личностях, художественной литературе и о Великой Победе. Приглашаются представители общественности, науки, образования, ветераны и молодежь – все, кому дорога память о ВОВ.

Диктант пройдет на следующих площадках:

  • Российский центр науки и культуры (Кишинев, ул. М. Эминеску, 2);
  • Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь, ул. 25 Октября, 128, корпус 4, аудитория 303);
  • Бельцы (Место проведения уточняется).

Вход свободный.

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